Психолог объяснила, кому противопоказано дистанционное обучение

Психолог рассказала, что для маленьких детей особо важна наглядность в обучении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дистанционное обучение противопоказано детям младшего школьного возраста. Об этом URA.RU рассказала клинический детский психолог, директор общественной организации «Нелишние дети» Елена Морозова, комментируя исследование проблем, появившихся у школьников во время самоизоляции.

Исследователи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ заявили, что у 80% школьников появились проблемы с психикой из-за и дистанционного обучения. Опрошенные дети жаловались на головные боли, депрессивные и астенические состояния, нарушения сна и резкие смены настроения.

«Маленькие дети не готовы к такому варианту обучения. Им нужно непосредственное общение», — поделилась Морозова. По ее словам, для маленьких детей особо важна наглядность. «Обучая детей младшего школьного возраста, нужно учитывать скорость усвоения знаний», — подчеркнула Морозова.

Кроме того, во время дистанционного обучения нельзя перегружать школьника информацией. Это негативно скажется на его здоровье. По словам Елены Морозовой, педагог должен учитывать особенности школьников и выстраивать учебный процесс так, чтобы не навредить ребенку.

Учебные заведения с 1 сентября перешли на очную форму обучения. Однако если в школах выявят заболевших, то обучение может снова стать дистанционным, передают «Дни.ру».