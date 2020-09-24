24 сентября 2020

Ни одна вакцина от коронавируса не будет эффективной на 100%. Заявление разработчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Ни один препарат не может гарантировать полной защиты от инфекции, сказал И Вэйдун Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Создание эффективной на 100% вакцины от коронавируса невозможно. Об этом заявил глава китайской компании SinoVac, разработавшей вакцину CoronaVac, И Вэйдун.

По словам, Вэйдуна, в идеале вакцина от коронавируса должна давать стопроцентный иммунитет и полное отсутствие случаев заболевания. «Это идеал, к которому мы стремимся, но такого не может быть», — цитирует специалиста РИА «Новости».

В мире нет препарата, который используют для массовой вакцинации, который имеет стопроцентную эффективность, подчеркнул Вэйдун. Он отметил, что по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцина считается пригодной, если коэффициент защиты составляет не менее 50%.

Ранее сообщалось, что пробными партиями российского препарата от COVID-19 снабдили все регионы РФ, передает VSE42.ru. Президент РФ Владимир Путин предложил воспользоваться вакциной от коронавируса сотрудникам ООН бесплатно, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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