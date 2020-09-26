Венедиктов рассказал о сигнале Лукашенко Кремлю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не пригласил российского президента РФ Владимира Путина на инаугурацию, так как решил продемонстрировать свою независимость. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Они же никого не пригласили [на инаугурацию Лукашенко]. Что называется, ни Трампа, ни Путина», — отметил Венедиктов в эфире YouTube-канала радиостанции. Воздержавшись от приглашения российского посла и представителей других стран на инаугурацию, как рассказал главред «Эха Москвы», Лукашенко тем самым продемонстрировал, что благодарен за советы, но поступает так, как считает правильным.
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек. Однако об инаугурации не знали даже некоторые министры. Как позднее отметил Лукашенко, Минск не обязан заранее уведомлять кого-либо о проведении церемонии инаугурации президента, передает «
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