Россияне в соцсетях пожелали США гражданской войны после выборов

Многие россияне болеют за победу Дональда Трампа на выборах в США Фото: wikimedia.org/The White House

Антиамерикански настроенные пользователи российских соцсетей пожелали, чтобы после выборов в США началась гражданская война. При этом многим оказалось неважно, кто выиграет президентскую гонку.

«Пофиг кто, главное, чтоб гражданская война началась…» — заявил «ВКонтакте» пользователь под псевдонимом Александр Бородач. Однако другой пользователь, Алексей Пешков, считает, что для России будет лучше, если победит действующий президент США Дональд Трамп.

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В итоге мнения россиян разделились. При этом в соцсетях большинство людей не опасается краха рубля, который экономисты предсказывали после президентских выборов. Европейские страны заявили, что болеют за победу главного соперника Трампа Джо Байдена, пишет агентство Nation news. На одном избирательном участке уже признали победу Байдена, уточняет RT.