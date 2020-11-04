Неизвестный с ножом напал на людей около Белого дома в США

Возле Белого дома в Вашингтоне неизвестный напал с ножом на группу людей. Пострадали четыре человека.
«Возле Белого дома в Вашингтоне неизвестный порезал ножом четырех человек», — передает издание Mash со ссылкой на полицию США. Уточняется, что пострадавшим уже оказывается первая медицинская помощь. Погибших нет.
Столкновения в столице США начались в ночь на 4 ноября на подведения итогов голосования на президентских выборах, передает «Пятый канал». Пока сохраняется интрига, кто из кандидатов одержал победу. В настоящее продолжает лидировать демократ Джо Байден. В то же время Дональд Трамп уже объявил себя победителем.
На улицах Америки уже начались столкновения граждан и полицейских, пишет RT. Некоторые политологи ожидают гражданской войны в США после объявления результатов. Этого же Америке желают пользователи социальных сетей. Связывают это, прежде всего, с грубыми нарушениями во время голосования. Но в любом случае ни один из кандидатов на посту президента не улучшит отношения с Россией, объяснил в разговоре с
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