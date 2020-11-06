Мясников назвал самый полезный и доступный продукт

Мясников посоветовал есть селедку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Селедка является самым доступным и при этом полезным продуктом. Она богата «витамином молодости» омега-3. В этом уверен врач и телеведущий Александр Мясников.

«Огромное количество омега-3 содержится в селёдке!» — цитирует врача News.ru. Телеведущий подчеркнул, что селедка с картофелем — полезное, вкусное и любимое россиянами блюдо. При этом Мясников опроверг миф о пользе семги. Он отметил, что полезна лишь дикая рыба, а не та, которая продается сегодня в магазинах. «Это морская свинья, которую специально выращивают», — заявил телеведущий, рассуждая о семге.

Ранее ученые назвали два продукта, которые защищают от коронавируса. По их мнению, для профилактики заболевания стоит употреблять в пищу треску и минтай, так как они содержат витамин D, укрепляющий иммунитет. Предпочтение стоит отдавать свежей рыбе и качественным консервам. Также получить витамин можно, принимая в пищу яичный желток и молочные продукты. Укрепить иммунитет поможет и авокадо, передает RT.