Депутаты Госдумы от ЯНАО оказались в числе главных прогульщиков

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Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, заксобрание янао, пушкарев владимир, депутаты
Владимир Пушкарев остался единственным депутатом от Ямала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты Государственной думы от ЯНАО вошли в пятерку парламентариев, пропускавших больше всего голосований на осенней сессии. Это выяснили эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), проанализировавшие данные заседаний. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU.

До недавнего времени ЯНАО в Госдуме представляли Владимир Пушкарев и Григорий Ледков. В ходе осенней сессии, как выяснили эксперты ЦПК, политики проигнорировали 65,26% голосований. В результате Ямал занял пятую строчку по стране: в среднем российские депутаты прогуливают 34,8% заседаний. «При этом сохраняется практика, при которой депутаты присутствуют на заседаниях, однако не принимают участие в самом голосовании», — говорится в исследовании.

ЯНАО показал низкий результат, потому что его представляют лишь два депутата, пояснил URA.RU ведущий эксперт ЦПК Михаил Карягин. «Регионы с небольшим количеством депутатов более зависимы от персональной активности каждого. В условной Москве, если 2-3 депутата часто пропускают голосования, это компенсируется их коллегами по региону. ЯНАО на пятом месте, потому что два депутата показывают не самые лучшие результаты», — сказал он.

Выяснить, с чем связаны пропуски голосований Пушкарева и Ледкова, URA.RU не удалось. К моменту публикации политики были недоступны для общения. Ранее источники агентства сообщали, что в сентябре Ледков готовился к сложению полномочий депутата и переходу в Совет Федерации. Из-за этого политик часто находился в Салехарде.

Григорий Ледков отказался от мандата депутата Госдумы в середине сентября. Спустя неделю он стал новым представителем ЯНАО в Совфеде. Источники URA.RU называли его главным претендентом на этот пост. Теперь Ямал в Госдуме представляет только Владимир Пушкарев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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