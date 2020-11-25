Мэр Москвы Сергей Собянин призвал региональные власти не расслабляться в борьбе с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили два собственных источника, знакомые с ситуацией.
Во время ВКС рабочей группы Госсовета РФ по противодействию коронавируса, были заслушаны доклады министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой об обстановке в регионах. Также среди выступающих были губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава Чувашии Олег Николаев. «Собянин призвал работать и не расслабляться», — рассказал один из источников агентства.
Инсайдеры отметили, что проведение этой ВКС откладывалось два раза. На состоявшемся совещании губернаторы также задали свои вопросы. В частности, обсуждались мораторий на проверки медицинских организаций и первоочередные группы на проведение тестов. Также участники встречи оценили возможность централизованной закупки Минпромторгом РФ лекарств от коронавируса и доставки их в регионы. Поднимался вопрос об обязательном выделении частными клиниками 50% ресурсов КТ, рентгенов при потребности региона по тарифам ОМС. Однако, по слова инсайдеров URA.RU, решений по этим тезисам не было принято.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в ряде российских регионов необходимо ужесточить ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что наиболее сложная ситуация с распространением инфекции сложилась в Санкт-Петербурге, Вологодской и Смоленской областях, республиках Алтай и Крым, Пермском крае, Еврейской Автономной области, а также в Ненецком Автономном округе, пишет «Национальная служба новостей».
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