23 декабря 2020

Названы главные ошибки медицины РФ в пандемию коронавируса

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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Профессор Редько: в Роспотребнадзоре должны больше слушать практикующих врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перепрофилирование больниц и специалистов — главные ошибки российской медицины во время коронавируса. Так считает председатель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников, доктор медицинских наук, профессор Александр Редько.

Он отметил, что в инфекционных больницах должны соблюдаться определенные условия. Должны быть раздельная вентиляция, кондиционирование, несмешиваемая маршрутизация. Однако на деле во многих больниц, по словам Редько, вместе лежат пациенты с ОРВИ, коронавирусом, гриппом, вирусом Коксаки и аденовирусами, а врачи в защитных костюмах переносят инфекции с места на место. Также существует проблема с перепрофилированием специалистов, к борьбе с пандемией привлекают травматологов и других врачей. «Когда антибиотики применять при вирусных заболеваниях, инфекционисты знают хорошо, вирусологи, эпидемиологи. Но травматологи — нет», — цитирует врача «Царьград». По его словам, неправильное употребление антибиотиков лишь ухудшает иммунитет пациентов, от этого они переносят вирус в более тяжелой форме.

Причина ошибок, по мнению Редько, состоит в том, что основные решения принимают сотрудники Роспотребнадзора, а их должны принимать практикующие врачи. «Логики никакой не видно в роспотребнадзоровской организации такого рода помощи. Поэтому мне кажется, что если бы они как раз медицинских работников послушали, то в этом случае было бы намного меньше ошибок», — считает эксперт.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что через пять-семь лет коронавирус станет более заразным, пишет телеканал 360. Однако он отметил, что он станет вызывать меньше осложнений. Уже весной 2021 года врачи ожидают наступление третьей волны коронавируса, который совпадет с очередным сезоном гриппа, отмечает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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