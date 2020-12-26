26 декабря 2020

Врач из «красной зоны» поделился самой страшной секундой в работе. «Хороним или кремируем?»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, вход, медицинская маска, защитные очки, защитная маска, медицинский работник, больница, маска на лицо, covid-19, covid19, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Для врача из «красной зоны» самым страшным моментом были мысли о смерти близкого человека Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач из «красной зоны» Борис Теплых рассказал, что самым страшным за время работы стало заражение его близкого человека коронавирусом. В этот момент в голове появилась пугающая мысль.

«Трудно передать состояние, когда измеряешь сатурацию у горячо любимого человека и видишь цифру 80. Что дальше? Дальше холод, ледяной кол от макушки и вниз. И мысль: «Хороним или кремируем?» — рассказал он в своем посте на facebook. Однако в итоге все обошлось.

Этот пост он посвятил призыву вакцинироваться от коронавируса. Врач напомнил, что в больнице НМХЦ им. Н.И. Пирогова, где он работает, набирают добровольцев для испытания отечественной вакцины «ЭпиВакКорона» против коронавируса, «сделанной в том числе для пожилых», передает «Царьград».

Вакцина «ЭпиВакКорона» стала вторым зарегистрированным в России препаратом от коронавируса. Министерство здравоохранения России разрешило исследовать ее на добровольцах старше 60 лет, пишут «Невские новости». Ее также будут испытывать на подростках 14-17 лет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...