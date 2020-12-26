Врач из «красной зоны» Борис Теплых рассказал, что самым страшным за время работы стало заражение его близкого человека коронавирусом. В этот момент в голове появилась пугающая мысль.
«Трудно передать состояние, когда измеряешь сатурацию у горячо любимого человека и видишь цифру 80. Что дальше? Дальше холод, ледяной кол от макушки и вниз. И мысль: «Хороним или кремируем?» — рассказал он в своем посте на facebook. Однако в итоге все обошлось.
Этот пост он посвятил призыву вакцинироваться от коронавируса. Врач напомнил, что в больнице НМХЦ им. Н.И. Пирогова, где он работает, набирают добровольцев для испытания отечественной вакцины «ЭпиВакКорона» против коронавируса, «сделанной в том числе для пожилых», передает «Царьград».
Вакцина «ЭпиВакКорона» стала вторым зарегистрированным в России препаратом от коронавируса. Министерство здравоохранения России разрешило исследовать ее на добровольцах старше 60 лет, пишут «Невские новости». Ее также будут испытывать на подростках 14-17 лет.
Подписывайтесь на URA.RU в