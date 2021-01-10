В 2021 году в России появились новые штрафы, повысился прожиточный минимум и проиндексированы пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Повышение возраста выхода на пенсию, угроза нового смертельного вируса, штурм здания конгресса США и авиакатастрофа в Индонезии. Это небольшая часть того, что произошло в России и мире за полторы недели новогодних каникул. О самых важных, громких и интересных событиях — в материале URA.RU.

В России увеличили прожиточный минимум Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, которые вскоре начнут действовать на территории страны. Речь идет о штрафе до пяти млн рублей и лишении свободы на срок до пяти лет за клевету [в том числе в Интернете]; о запрете финансирования митингов и демонстраций из зарубежных источников; о штрафах для чиновников за оскорбление граждан, а также о блокировке интернет-ресурсов за дискриминацию российский СМИ.

С 1 января 2021 года в России вырос прожиточный минимум. Согласно документу, эта величина составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров 10 022 рубля.

В наступившем году россиян ждет повышение возраста выхода на пенсию. В рамках реализуемой в стране реформы пенсионный возраст, как для мужчин, так и для женщин, будет увеличен на полтора года. Теперь на заслуженный отдых могут рассчитывать женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 лет. Также обязательным условием для выхода на пенсию с этого года является 12-летний трудовой стаж.

«Коммунисты России» предложили простить россиянам кредиты до 3 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что касается выплат, с нового года страховая часть пенсии неработающих пенсионеров проиндексирована на 6,3%. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 февраля разработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Пенсионный фонд России в ближайшее время может получить право лишать иностранцев не положенных им пенсий. В Минтруда РФ поясняют, что в стране ужесточают контроль за целевым расходованием средств бюджета ПФР. Депутат Госдумы РФ Сергей Калашников считает, что нововведение может стать предпосылкой к лишению выплат россиян, которые живут за границей.

Партия «Коммунисты России» выступила с предложением простить гражданам кредиты, но с условием, что сумма займов не превышает 3 млн рублей. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в ответ заявил, что кредитные организации могут поддержать инициативу, но только в том случае, если все долги россиян оплатят авторы этой идеи.

В 2021 году работодатели получат новые основания для увольнения провинившихся сотрудников. Например, лишиться должности теперь можно за игнорирование звонков работодателя в течение двух суток или смены геолокации без предупреждения при дистанционной работе.

Московскую систему оплаты проезда хотят распространить на регионы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Московская транспортная карта «Тройка» может появиться в более чем 25 регионах России. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Новая система оплаты проезда позволит пассажирам не переплачивать, если они добираются на работу разными видами транспорта, а властям — отследить наиболее популярные городские маршруты.

Российские полицейские получили полномочия доставлять пьяных граждан в вытрезвители принудительно. Поправка в закон «О полиции» вступает в силу 11 января. Такую меру будут применять к тем, кто не может самостоятельно идти и ориентироваться в пространстве.

Открывший Эболу ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум обнаружил возможного нулевого пациента, заразившегося новой смертельно опасной «Болезнью X». Предположительно, что болезнь такая же заразная, как коронавирус, а смертность от нее достигает от 50 до 90 процентов смертности Эболы. Доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов, в свою очередь, уверен, что выводы Жан-Жака не являются достоверными, поскольку подобных лихорадок в Африке очень много, а якобы нулевая пациентка еще ждет результаты своих анализов.

Сторонники Дональда Трампа устроили погром в здании Конгресса США Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

6 января сотни сторонников президента США Дональда Трампа, который проиграл выборы Джо Байдену, прорвались через полицейские ограждения и захватили здание Конгресса США. В ходе беспорядков один из участников мятежа получил огнестрельное ранение и скончался. На место ЧП был направлен спецназ, который за несколько часов очистил здание от протестующих. Сам Трамп осудил произошедшее и заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти Байдену.

9 января Boeing 737-500 PK-CLC авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Вскоре стало известно, что он потерпел крушение. На борту находились 65 человек — 53 пассажира, среди которых 10 детей, и 12 членов экипажа. Россиян среди них не было.

В России выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Зараженным оказался россиянин, вернувшийся из Соединенного Королевства.