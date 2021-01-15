15 января 2021

Соцсети посмеялись над советами Чубайса правительству РФ. «Гений экономики и внешней политики»

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс назвал отказ от «углеродного налога» грубейшей ошибкой России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи социальных сетей посмеялись над заявлением спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о том, что Россия допустила ошибку, не введя «углеродный налог». Соответствующие реакции они выложили в своих twitter-аккаунтах.

На Гайдаровском форуме Чубайс рассказал, что правительство РФ вынудило российский бизнес переплачивать Евросоюзу, который принял «углеродную» пошлину, передает телеканал 360. По словам чиновника, из-за отсутствия в РФ налога на выброс углерода в атмосферу российские бизнесмены могут потерять десятки миллиардов евро.

Некоторые пользователи посчитали, что Чубайс не должен указывать на ошибки правительства РФ.

Фото: Twitter

Другие уверены, что Чубайс должен был указать на эту ошибку раньше, когда это могло принести пользу.

Фото: Twitter

Некоторые считают, что Чубайс недавно занимает пост спецпредставителя президента и не должен позволять себе резких высказываний.

Фото: Twitter

Пользователи соцсетей отметили, что деньги — не самое важное в политике.

Фото: Twitter

Некоторые намекнули на скорость принятия Чубайсом решений.

Фото: Twitter

Ранее Чубайс ушел с поста главы госкорпорации «Роснано» и занял должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, передает агентство Nation News. Чиновник заявил, что Россия не выполнила задачи по энергоэффективности, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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