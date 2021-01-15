Пользователи социальных сетей посмеялись над заявлением спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о том, что Россия допустила ошибку, не введя «углеродный налог». Соответствующие реакции они выложили в своих twitter-аккаунтах.
На Гайдаровском форуме Чубайс рассказал, что правительство РФ вынудило российский бизнес переплачивать Евросоюзу, который принял «углеродную» пошлину, передает телеканал 360. По словам чиновника, из-за отсутствия в РФ налога на выброс углерода в атмосферу российские бизнесмены могут потерять десятки миллиардов евро.
Некоторые пользователи посчитали, что Чубайс не должен указывать на ошибки правительства РФ.
Другие уверены, что Чубайс должен был указать на эту ошибку раньше, когда это могло принести пользу.
Некоторые считают, что Чубайс недавно занимает пост спецпредставителя президента и не должен позволять себе резких высказываний.
Пользователи соцсетей отметили, что деньги — не самое важное в политике.
Некоторые намекнули на скорость принятия Чубайсом решений.
Ранее Чубайс ушел с поста главы госкорпорации «Роснано» и занял должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, передает агентство Nation News. Чиновник заявил, что Россия не выполнила задачи по энергоэффективности, передает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в