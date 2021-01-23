Дастин Порье отправил Конора Макгрегора в нокаут во втором раунде
Конор Макгрегор проиграл бой Дастину Перье. Ирландский боец проиграл нокаутом во втором раунде. В соцсетях проигрыш Конора восприняли близко к сердцу — Макгрегора обвиняют в продажности и предрекают конец его спортивной карьеры.
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