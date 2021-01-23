23 января 2021

В соцсетях разнесли Конора Макгрегора за проигрыш Дастину Порье. «Сидел бы дома, не позорился»

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК
Дастин Порье отправил Конора Макгрегора в нокаут во втором раунде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конор Макгрегор проиграл бой Дастину Перье. Ирландский боец проиграл нокаутом во втором раунде. В соцсетях проигрыш Конора восприняли близко к сердцу — Макгрегора обвиняют в продажности и предрекают конец его спортивной карьеры.

Фанаты боев без правил не поверили в честность поединка
Скриншот: соцсети
Фанаты Конора уже не надеются на повторение былых успехов спортсмена
Скриншот: соцсети
Макгрегора обвиняют в алчности и продажности
Скриншот: соцсети
Но есть и те, кому понравилось зрелище и победитель
Скриншот: соцсети
Некоторые россияне посчитали, что смогут победить обоих спортсменов
Скриншот: соцсети
На Макгрегора обрушился гнев россиян
Скриншот: соцсети
Пользователи Twitter единодушны
Скриншот: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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