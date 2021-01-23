В соцсетях разнесли Конора Макгрегора за проигрыш Дастину Порье. «Сидел бы дома, не позорился»

24 января 2021 в 13:23 Размер текста - 17 +

Дастин Порье отправил Конора Макгрегора в нокаут во втором раунде Фото: Анна Майорова © URA.RU Конор Макгрегор проиграл бой Дастину Перье. Ирландский боец проиграл нокаутом во втором раунде. В соцсетях проигрыш Конора восприняли близко к сердцу — Макгрегора обвиняют в продажности и предрекают конец его спортивной карьеры. Фанаты боев без правил не поверили в честность поединка Скриншот: соцсети Фанаты Конора уже не надеются на повторение былых успехов спортсмена Скриншот: соцсети Макгрегора обвиняют в алчности и продажности Скриншот: соцсети Но есть и те, кому понравилось зрелище и победитель Скриншот: соцсети Некоторые россияне посчитали, что смогут победить обоих спортсменов Скриншот: соцсети На Макгрегора обрушился гнев россиян Скриншот: соцсети Пользователи Twitter единодушны Скриншот: соцсети Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.