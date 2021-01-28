Прожиточный минимум в процентном соотношении вырос меньше, чем инфляция, отметил Сергей Миронов Фото: Илья Московец © URA.RU

Новая формула расчета прожиточного минимума привела к стагнации этого показателя и росту нищеты. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Циничная и несправедливая новая методика расчета прожиточного минимума привела к фактическому снижению этого показателя», — сказал Миронов. Он объяснил, что по новой формуле прожиточный минимум в стране вырастет лишь на 0,4% за полгода. Эта цифра несопоставима даже с официальной инфляцией, подчеркнул депутат.

Также лидер «Справедливой России» считает, что новая методика не берет во внимание рост цен на продукты. «Больше всего удивляет то, что социально экономический блок правительства „Единая Россия“ умудряются выдавать новую формулу ПМ за достижение. Но это не достижение, это гуманитарная катастрофа», — объяснил Миронов.

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из медианной зарплаты, пишет RT. C 1 января величина минимального размера оплаты труда составила 12 792 рубля в месяц, прожиточного минимума — 11 653 рубля в месяц, уточняет агентство Nation News. В то же время в Москве прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составляет 18 029 рублей.