19 января 2021

В Москве определили прожиточный минимум на 2021 год. Он больше общероссийского почти вдвое

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В Москве средний прожиточный минимум составляет 18 029 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прожиточный минимум на душу населения в Москве составляет в 2021 году 18 029 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москва на 2021 год: в расчете на душу населения — 18 029 руб., для трудоспособного населения — 20 589 руб., для пенсионеров — 13 496 руб., для детей — 15 582 руб», — указано в документе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 31 декабря 2020 года постановление, согласно которому в целом по России прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

В 2021 году общероссийский прожиточный минимум вырос на 2 342 рубля. Для его расчета теперь используется не продуктовая корзина, а медианный среднедушевой доход по стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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