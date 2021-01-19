Прожиточный минимум на душу населения в Москве составляет в 2021 году 18 029 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
«Установить величину прожиточного минимума в городе Москва на 2021 год: в расчете на душу населения — 18 029 руб., для трудоспособного населения — 20 589 руб., для пенсионеров — 13 496 руб., для детей — 15 582 руб», — указано в документе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 31 декабря 2020 года постановление, согласно которому в целом по России прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.
В 2021 году общероссийский прожиточный минимум вырос на 2 342 рубля. Для его расчета теперь используется не продуктовая корзина, а медианный среднедушевой доход по стране.
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