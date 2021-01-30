Предприниматель уверен, что эмодзи и комментарии «огонь» в соцсетях разрушают психику подростков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский бизнесмен Оника А.В. предложил депутатам Госдумы запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, а также комментарии «жжешь». По мнению предпринимателя, такие символы и слова создают легкомысленное отношение к пожарам. Соответствующий документ был направлен председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Бизнесмен утверждает, что в последние годы «все большее количество молодых людей вовлекается в поджигательство и пироманию». Оника уверен, что это происходит из-за социальных сетей. «Виной всему — чуждые нашей культуры смайлики и эмодзи с символикой огня в популярных мессенджерах и социальных сетях, а также комментарии „огонь“ или „жжошь“, когда люди восхищаются чьим-либо постом», — написал в письме Оника (орфография и пунктуация сохранены), которое имеется в распоряжении telegram-канала Readovka.

По мнению бизнесмена, использование таких символов приводит к нарушениям психики подростков. Якобы они воспринимают рисунки и комментарии как призыв к действию «иди жги, поджигай». Поэтому Оника предложил депутатам запретить эти символы в соцсетях и обязать сервисы удалять комментарии с ними. «Просим вас признать незаконными эмодзи с изображениями огня на всей территории РФ», — предложил Оника.

В письме бизнесмена можно разобрать только первые буквы его компании. По инициалам гендиректора и буквам организации подходит производственная компания «Афеспро», которой руководит Антон Андреевич Оника. На сайте указано, что предприятие занимается производством и эксплуатацией автоматических установок газового пожаротушения. Компания сотрудничала с крупными торговыми сетями, банками и официальными ведомствами: Минобороны РФ, Федеральной миграционной службой, «Сбером», «Норникелем», «Ростелекомом», «Лентой» и другими.

На звонки журналиста URA.RU в «Афеспро» и приемную Володина никто не ответил. Агентство направило запрос бизнесмену с просьбой прокомментировать предложение.

Антон Оника уверен, что смайлики огня призывают подростков поджигать telegram-канал Readovka