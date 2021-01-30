Горбачев оценил решение РФ и США продлить ракетный договор

Михаил Горбачев поддержал продление договора СНВ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение лидеров России и Соединенных Штатов Америки — Владимира Путина и Джо Байдена — продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такие меры помогут не допустить войны в мире.

«Я думаю, что, в принципе, это не моя цель и не моя страсть — воевать. А мое желание и твердое стремление — сохранить победу и уйти от войны. Не допустить войны. Вот это, я думаю, мне помогает (жить)», — сказал Горбачев в интервью «Комсомольской правде» в ответ на просьбу оценить продление договора. Главное желание людей, по его словам, заключается в том, чтобы жить мирно и свободно.

СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением на пять лет. 26 января Владимир Путин поговорил по телефону с Джо Байденом. Лидеры договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях.