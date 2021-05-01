В Киргизии обвинили Таджикистан в обстреле жилых домов

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, развалины дома, частный дом, разрушение, частный сектор, последствия обстрела, город степанакерт
С обстрелянной территории эвакуировали жителей (архивное фото) Фото:

Жилые дома в Киргизии обстреляли таджикские военнослужащие. Об этом сообщили в Пограничной службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

«В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана», — говорится в сообщении. Отмечается, что жители были заранее эвакуированы.

Обстрелы между Кыргызстаном и Таджикистаном начались 29 апреля. Военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин сообщил, что США стремится втянуть Россию в войну между Киргизией и Таджикистаном. Он считает, что если Москва не вмешается, то после завершения конфликта Россию может захлестнуть волна терроризма. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов оказать содействие в урегулировании ситуации на границе, пишет RT.

Обновлено 13.16: Источник ТАСС в таджикских правоохранительных органах опроверг данную информацию. По его данным обстановка на данной территории относительно спокойная.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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