В социальных сетях активно обсуждают заявления спецпредставителя президента РФ по международным организациям Анатолия Чубайса о причинах ненависти к Советскому Союзу. Пользователи обвинили его в воровстве и предложили для него тюремное заключение.
Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за того, что говорили и слышали в СССР, было «омерзительной ложью с первого до последнего слова». Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков посоветовал ему оценить свою деятельность. Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал слова спецпредставителя президента бредом тяжелобольного человека.
Пользователи обвинили Чубайса во лжи
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Чубайсу напомнили о ваучерах
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В Twitter предложили наказать Чубайса
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В соцсетях назвали спецпредставителя президента безбожником
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В социальных сетях выразили свое отношение к спецпредставителю президента