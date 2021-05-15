15 мая 2021

В соцсетях возмутились заявлениями Чубайса о ненависти к СССР. «Достоин пожизненного»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Пользователи соцсетей обвинили Анатолия Чубайса во лжи Фото:

В социальных сетях активно обсуждают заявления спецпредставителя президента РФ по международным организациям Анатолия Чубайса о причинах ненависти к Советскому Союзу. Пользователи обвинили его в воровстве и предложили для него тюремное заключение.

Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за того, что говорили и слышали в СССР, было «омерзительной ложью с первого до последнего слова». Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков посоветовал ему оценить свою деятельность. Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал слова спецпредставителя президента бредом тяжелобольного человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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