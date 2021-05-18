Европейская страна высылает российского посла

Очередная страна в Европе высылает дипломата России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны посла Российской Федерации Сергея Баздникина. Ему нужно покинуть страну в течение семи дней.

«МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония», — сообщает национальный информационный портал MKD. 14 мая посла Российской Федерации Сергея Баздникина вызвали в здание МИД Северной Македонии и вручили ему ноту, обязывающую его покинуть территорию страны в течение семи дней.

Ранее европейский парламент выпустил резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза к высылке российских дипломатов. В резолюции отмечалось, что парламент ЕС, в частности, осуждает угрозы России в сторону Чехии, напоминает VSE.24.Ru.