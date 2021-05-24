Работодатели задолжали россиянам 1,5 миллиарда рублей

Задолженность снизилась за месяц на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Задолженность работодателей россиянам достигла 1,5 млрд рублей по данным на 1 мая 2021 года. Об этом сообщает Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем, задолженность снизилась на 10%.

«На 1 мая 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1,5 млрд рублей и по сравнению с 1 апреля 2021 г. снизилась на 178,1 млн рублей (на 10,3%)», — указано на сайте Росстата. Информацию предоставили организации, которые не относятся к малому бизнесу, отметили в ведомстве.

В Уральском федеральном округе работодатели задолжали 56,3 млн рублей. Самый большой долг в Свердловской области — 40,7 млн рублей, в Тюменской области задолженность достигла 13,2 млн рублей, а в Челябинской — 2,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что предприятия Кургана задолжали сотрудникам 35 млн рублей в конце 2020 года. Долг по зарплате был у трех организаций, деньги не могли получить 492 человека, указано в отчете об исполнении прогноза социально-экономического развития Кургана.