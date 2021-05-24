24 мая 2021

В Подмосковье телефонные мошенники обокрали 84-летнюю пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница, травматология. Челябинск, пенсионер, больница, ходунки
Женщина перевела деньги злоумышленникам, чтобы сын не попал в тюрьму Фото:

Телефонные мошенники похитили у пожилой женщины, проживающей в Химках, 300 тысяч рублей. Об этом сообщает сотрудники регионального МВД.

«Один из злоумышленников позвонил 84-летней женщине, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын совершил ДТП, в результате которого сбил пешехода», — информирует «Подмосковье сегодня». Позже с пострадавшей говорил сообщник, представившийся ее сыном. Он попросил передать деньги курьеру, чтобы избежать уголовной ответственности.

В итоге полицейские задержали курьера — 34-летнего жителя Курской области. «Ему давали адреса, по которым нужно было забрать деньги, а затем переводил их на определенные счета», — говорится в сообщении. На данный момент он находится под стражей, поиски остальных участников мошеннической схемы продолжаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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