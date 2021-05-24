В Подмосковье телефонные мошенники обокрали 84-летнюю пенсионерку

Телефонные мошенники похитили у пожилой женщины, проживающей в Химках, 300 тысяч рублей. Об этом сообщает сотрудники регионального МВД.
«Один из злоумышленников позвонил 84-летней женщине, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын совершил ДТП, в результате которого сбил пешехода», — информирует «Подмосковье сегодня». Позже с пострадавшей говорил сообщник, представившийся ее сыном. Он попросил передать деньги курьеру, чтобы избежать уголовной ответственности.
В итоге полицейские задержали курьера — 34-летнего жителя Курской области. «Ему давали адреса, по которым нужно было забрать деньги, а затем переводил их на определенные счета», — говорится в сообщении. На данный момент он находится под стражей, поиски остальных участников мошеннической схемы продолжаются.
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