Украинский бегун не стал фотографироваться с паралимпийцами из РФ

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Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими спортсменами Фото:

Участник Паралимпийских игр в Токио украинский бегун Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими спортсменами. Он завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров. Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место, а Артем Калашян получил на соревнованиях бронзовую медаль.

«Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады. Россияне сфотографировались вдвоем», — сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Ранее украинскую спортсменку Ярославу Магучих затравили в соцсетях за фотографию с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. Телеведущий Владимир Соловьев предложил Магучих переехать в Россию из-за травли на родине, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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