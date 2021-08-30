Украинский бегун не стал фотографироваться с паралимпийцами из РФ

Участник Паралимпийских игр в Токио украинский бегун Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими спортсменами. Он завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров. Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место, а Артем Калашян получил на соревнованиях бронзовую медаль.
«Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады. Россияне сфотографировались вдвоем», — сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Ранее украинскую спортсменку Ярославу Магучих затравили в соцсетях за фотографию с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. Телеведущий Владимир Соловьев предложил Магучих переехать в Россию из-за травли на родине, пишет RT.
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