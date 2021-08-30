Отельеры объяснили, почему формат «все включено» не приживется

Даже если Ростуризм разработает общероссийские стандарты форматов «все включено» и «ультра все включено», в отечественных гостиницах они не приживутся. Об этом журналистам рассказали участники отрасли.
«Формат „всё включено“ в России, скорее всего, не получит широкого распространения», — рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов в интервью «Известиям». Эксперт связывает это с тем, что вводить эти форматы выгодно только в отелях с большим номерным фондом, а в России таковых немного.
Ранее туроператоры назвали страны, привлекательные в бархатный сезон. А эксперты по туризму рассказали, что осенью может подешеветь отдых в Турции и России.
Подписывайтесь на URA.RU в