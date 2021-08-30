30 августа 2021

Отельеры объяснили, почему формат «все включено» не приживется

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция в отеле Малахит. Челябинск, орви, гостиница, отель малахит, ресторан, антисептик
Эксперты критически отнеслись к введению формата «все включено» Фото:

Даже если Ростуризм разработает общероссийские стандарты форматов «все включено» и «ультра все включено», в отечественных гостиницах они не приживутся. Об этом журналистам рассказали участники отрасли.

«Формат „всё включено“ в России, скорее всего, не получит широкого распространения», — рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов в интервью «Известиям». Эксперт связывает это с тем, что вводить эти форматы выгодно только в отелях с большим номерным фондом, а в России таковых немного.

Ранее туроператоры назвали страны, привлекательные в бархатный сезон. А эксперты по туризму рассказали, что осенью может подешеветь отдых в Турции и России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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