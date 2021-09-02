Депутат Госдумы предложил увеличить льготы для пострадавших в ЧС

Депутат Государственной думы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил увеличить выплаты пострадавшим от стихийных бедствий в полтора раза. По его мнению, необходимо на федеральном уровне расширять меры по предотвращению ЧС.
«Ситуация со стихийными бедствиями повторяется из года в год, а в этом году достигла рекордных масштабов. Мы настаиваем на увеличении компенсаций пострадавшим от ЧС, так как эти выплаты не индексировались с 2014 года. В июле я направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину», — передает URA.RU слова Миронова пресс-служба СР.
Лидер «Справедливой России» также отметил, что фракция направила в правительство законопроект о налоговых льготах для предприятий и граждан, оказавшихся в зонах ЧС. «Аналогичные меры поддержки принимались в разгар пандемии», — подытожил он.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».
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