Депутат Госдумы предложил увеличить льготы для пострадавших в ЧС

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Визит председателя партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергея Миронова. Пермь , миронов сергей, партия справедливая россия
Пострадавшие от ЧС должны получить повышенные компенсации, заявил Миронов Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Государственной думы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил увеличить выплаты пострадавшим от стихийных бедствий в полтора раза. По его мнению, необходимо на федеральном уровне расширять меры по предотвращению ЧС.

«Ситуация со стихийными бедствиями повторяется из года в год, а в этом году достигла рекордных масштабов. Мы настаиваем на увеличении компенсаций пострадавшим от ЧС, так как эти выплаты не индексировались с 2014 года. В июле я направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину», — передает URA.RU слова Миронова пресс-служба СР.

Лидер «Справедливой России» также отметил, что фракция направила в правительство законопроект о налоговых льготах для предприятий и граждан, оказавшихся в зонах ЧС. «Аналогичные меры поддержки принимались в разгар пандемии», — подытожил он.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

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