В России 1247 человек скончалось от коронавируса

В России от коронавируса за сутки умерло 1247 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки от коронавируса скончалось 1247 человек. Это новый рекорд смертности от COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 36626 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1247 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 388 человек», — сообщили в опрештабе по борьбе с COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова обвинила россиян в росте смертности от коронавируса. Она упрекнула граждан в нежелании вакцинироваться. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 идет на спад во всем мире, кроме Европы, пишет «Национальная служба новостей». На данный момент коллективный иммунитет в РФ приблизился к 50%, сообщает телеканал 360. В Роспотребнадзоре продлили действие коронавирусных ограничений в России еще на три года, пишет «Дни.ру».