Адмирал: «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО. Об этом заявил адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом.
«Подводная лодка, которая столкнулась с „Курском“, следила за „Курском“, видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр „Курска“ привел к потере контакта», — заявил Попов в разговоре с РИА «Новости». Адмирал отметил, что это была лодка НАТО. Он также заявил, что с вероятностью 90% знает ее название, однако не может его озвучить, так как нужно сначала опубликовать доказательства.
12 августа 2000 года в Баренцевом море из-за катастрофы на атомной подлодке «Курск» погибли 118 человек. По версии Генпрокуратуры РФ, причиной происшествия стал взрыв торпеды, случившийся из-за утечки компонентов топлива. Как выяснил капитан первого ранга Игорь Кудрин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства трагедии, подлодку около шести часов не считали терпящей бедствие несмотря на то, что другие крейсеры зафиксировали звук, который мог быть подводным взрывом.
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