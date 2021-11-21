21 ноября 2021

СМИ: Украина впервые применила в Донбассе американские ракеты

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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Украина в Донбассе применила противотанковый ракетный комплекс Javelin Фото:
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Война на Украине

Вооруженные силы Украины впервые использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в Донбассе. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск (Украина считает ополченцев Донбасса частью российской армии)», — пишет Military Times со ссылкой на интервью с Будановым. Как утверждает издание, Буданов считает, что Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar будут являться психологическим фактором, сдерживающим войска самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США поставит Украине, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin. Также сообщалось, что Министерство обороны Украины в 2022 году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. 26 октября ВСУ впервые применили турецкие беспилотники для нанесения удара по Донбассу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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