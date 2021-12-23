The Wall Street Journal: в распаде СССР виноват Горбачев. «Союз треснул по швам»

24 декабря 2021 в 02:08 Размер текста - 17 +

Реформы Горбачева привели к развалу СССР, считает автор материала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Советский Союз развалился 30 лет назад не по причине давления извне и трудностей в экономике, а из-за реформ Михаила Горбачева, которые несли губительный эффект. Таким мнением поделился журналист The Wall Street Journal. «Нетрудно себе представить альтернативную историю, где бы советская система пошла по пути китайской, сохранив свою государственность. Но вместо этого история дала нам Горбачева. Через пять лет после его взлета Советский Союз треснул по швам», — пишет The Wall Street Journal. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в развале СССР в начале 1990-х годов виновны внешние силы, которые преследовали при этом свои интересы. Такую позицию президент высказал на большой пресс-конференции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советский Союз развалился 30 лет назад не по причине давления извне и трудностей в экономике, а из-за реформ Михаила Горбачева, которые несли губительный эффект. Таким мнением поделился журналист The Wall Street Journal. «Нетрудно себе представить альтернативную историю, где бы советская система пошла по пути китайской, сохранив свою государственность. Но вместо этого история дала нам Горбачева. Через пять лет после его взлета Советский Союз треснул по швам», — пишет The Wall Street Journal. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в развале СССР в начале 1990-х годов виновны внешние силы, которые преследовали при этом свои интересы. Такую позицию президент высказал на большой пресс-конференции.