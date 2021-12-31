Депутат Госдумы заявил о росте желающих служить в армии

01 января 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Отношение призывников к армии в корне изменилось Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские юноши стали проявлять желание попасть в армию, даже если им дали отвод от службы. Об этом в беседе с URA.RU рассказали заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова. «Раньше были уклонисты, сейчас ситуация другая. Это связано с тем, что у нас реализуется закон, который ограничивает возможности работать в органах власти и силовых органах, если не проходил службу. Это является очень серьезной мотивацией для того, чтобы ребята шли в армию. Раньше мамы просили: „Юрий Николаевич, помогите. Он по здоровью не проходит“. Сейчас наоборот ко мне идут, дабы я помог, чтобы призвали того или иного юношу в армию. Ситуация в корне изменилась», — сообщил Юрий Швыткин. Также одной из причин востребованности службы в армии он назвал романтизацию образа защитника родины. «У нас в характере у русских, это как некая романтика. Сейчас события в Сирии, осложнения на западном и южном направлениях. Есть востребованность образа защитника родины. Ребята тоже стремятся идти служить. Это как в Афганистан набирали, есть некое сходство», — отметил депутат. Тенденцию по росту числа желающих служить в армии подтвердила Маргарита Павлова. «Мы видим, как престиж российской армии растет, условия службы уже не те, что в 1990-е годы. В последнее время тенденция идет не на то, чтобы „откосить“, а напротив, достойно отслужить в армии. Для многих это становится путевкой в жизнь. В моей практике были случаи, когда молодые люди получали отвод от службы, а потом упорно доказывали свое право служить в вооруженных силах России. Это становится привлекательным и достойным для молодых людей», — подчеркнула сенатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские юноши стали проявлять желание попасть в армию, даже если им дали отвод от службы. Об этом в беседе с URA.RU рассказали заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова. «Раньше были уклонисты, сейчас ситуация другая. Это связано с тем, что у нас реализуется закон, который ограничивает возможности работать в органах власти и силовых органах, если не проходил службу. Это является очень серьезной мотивацией для того, чтобы ребята шли в армию. Раньше мамы просили: „Юрий Николаевич, помогите. Он по здоровью не проходит“. Сейчас наоборот ко мне идут, дабы я помог, чтобы призвали того или иного юношу в армию. Ситуация в корне изменилась», — сообщил Юрий Швыткин. Также одной из причин востребованности службы в армии он назвал романтизацию образа защитника родины. «У нас в характере у русских, это как некая романтика. Сейчас события в Сирии, осложнения на западном и южном направлениях. Есть востребованность образа защитника родины. Ребята тоже стремятся идти служить. Это как в Афганистан набирали, есть некое сходство», — отметил депутат. Тенденцию по росту числа желающих служить в армии подтвердила Маргарита Павлова. «Мы видим, как престиж российской армии растет, условия службы уже не те, что в 1990-е годы. В последнее время тенденция идет не на то, чтобы „откосить“, а напротив, достойно отслужить в армии. Для многих это становится путевкой в жизнь. В моей практике были случаи, когда молодые люди получали отвод от службы, а потом упорно доказывали свое право служить в вооруженных силах России. Это становится привлекательным и достойным для молодых людей», — подчеркнула сенатор.