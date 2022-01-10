Депутат Госдумы предупредила власти РФ об опасности. «Чтобы не рвануло, как в Казахстане»

11 января 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

России нужно перенять опыт Казахстана, чтобы не допустить аналогичную волну протестов. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева в своем telegram-канале. «России нужно пересмотреть внутреннюю политику, чтобы не рвануло, как в Казахстане. У нас к протестам могут привести те же причины: рост цен на продукты и товары первой необходимости, ограничение прав и свобод, несменяемость власти, которую хотят еще больше законсервировать новым законом о публичной политике», — написала Сардана Авксентьева. «Власти должны понимать, что социальное недовольство могут и будут использовать экстремисты и радикалы», — отметила Авксентьева. Она добавила, что Россия обязана помочь Казахстану разобраться с беспорядками, чтобы защитить граждан и сделать для себя выводы. Парламентарий заявила, что люди нуждаются в справедливости, а не в «бумажных результатах» выборов. «Чтобы возможности для развития были не только у детей чиновников и олигархов, а каждого человека. И чтобы власть менялась почаще, чем раз в 30 лет», — заключила Сардана Авксентьева. В начале января в Казахстане начались протесты из-за повышения стоимости газа. Во время беспорядков погибли два ребенка. В республике был объявлен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью. В страну были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана для содействия местным силовикам в стабилизации ситуации и охраны важных государственных и военных объектов. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках участвуют обученные боевики-исламисты.