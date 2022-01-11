В США поразились «аномальному» истребителю из России

11 января 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Самолет потенциально готов к очень дальним полетам, даже без дозаправки в воздухе Фото: Анна Майорова © URA.RU Американское СМИ поразила возможность ударного самолета Су-34 ВКС России перевозить аномально большое количество топлива для тактического самолета. Они называют его королем реактивных самолетов, когда дело доходит до того, сколько топлива он может поднять в воздух. Об этом сообщает зарубежное издание theDRIVE. «Ударный самолет Су-34 ВКС России, также известный под прозвищем „Хеллдак“, является в значительной степени аномалией среди военных самолетов, производимых сегодня. Одним из аспектов, который особенно в нем впечатляет — его способность перевозить ошеломляюще большое количество топлива для тактического самолета, что приводит к некоторым потенциально очень дальним полетам, даже без дозаправки в воздухе», — пишет издание. Су-34 является членом семейства истребителей Фланкер и, хотя он сохраняет вторичные возможности самолета класса «воздух-воздух», его более прямое назначение связанно с тактическими бомбардировками. Максимальная скорость, которую он может развить у земли — 14000 км/ч. В воздухе — 2200 км/ч. Перегоночная дальность полета Су-34 составляет 4000 км, а с подвесным топливным баком — 7000 км. Средней нормальной дальностью полета истребителя является 3250 км. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американское СМИ поразила возможность ударного самолета Су-34 ВКС России перевозить аномально большое количество топлива для тактического самолета. Они называют его королем реактивных самолетов, когда дело доходит до того, сколько топлива он может поднять в воздух. Об этом сообщает зарубежное издание theDRIVE. «Ударный самолет Су-34 ВКС России, также известный под прозвищем „Хеллдак“, является в значительной степени аномалией среди военных самолетов, производимых сегодня. Одним из аспектов, который особенно в нем впечатляет — его способность перевозить ошеломляюще большое количество топлива для тактического самолета, что приводит к некоторым потенциально очень дальним полетам, даже без дозаправки в воздухе», — пишет издание. Су-34 является членом семейства истребителей Фланкер и, хотя он сохраняет вторичные возможности самолета класса «воздух-воздух», его более прямое назначение связанно с тактическими бомбардировками. Максимальная скорость, которую он может развить у земли — 14000 км/ч. В воздухе — 2200 км/ч. Перегоночная дальность полета Су-34 составляет 4000 км, а с подвесным топливным баком — 7000 км. Средней нормальной дальностью полета истребителя является 3250 км.