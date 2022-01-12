В Москве начался суд по делу о конфискации крупнейшего в Приморье туристического комплекса. По версии следствия объектом с прибылью в 135 млн рублей тайно владел бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук, который сейчас находится за границей.
«В Москве началось разбирательство по иску Генпрокуратуры о конфискации ООО „Комплекс отдыха ‚Маяк‘“ — крупнейшего туробъекта в Приморском крае. Надзор считает, что им тайно владел экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, записавший актив на свою сестру. С обоих также хотят взыскать эквивалент прибыли комплекса в размере 135 млн руб.», — пишет «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что Сопчук был объявлен в международный розыск. Его обвинили в отмывании денег. Помимо этого, судебные приставы конфисковали имущество компании ООО «Терней Золото», которая принадлежала Сопчуку. Компания разрабатывала крупное месторождение золота. Всего у бывшего депутата нашли активы на 38 млрд рублей.
В Москве начался суд по делу о конфискации крупнейшего в Приморье туристического комплекса. По версии следствия объектом с прибылью в 135 млн рублей тайно владел бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук, который сейчас находится за границей. «В Москве началось разбирательство по иску Генпрокуратуры о конфискации ООО „Комплекс отдыха ‚Маяк‘“ — крупнейшего туробъекта в Приморском крае. Надзор считает, что им тайно владел экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, записавший актив на свою сестру. С обоих также хотят взыскать эквивалент прибыли комплекса в размере 135 млн руб.», — пишет «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что Сопчук был объявлен в международный розыск. Его обвинили в отмывании денег. Помимо этого, судебные приставы конфисковали имущество компании ООО «Терней Золото», которая принадлежала Сопчуку. Компания разрабатывала крупное месторождение золота. Всего у бывшего депутата нашли активы на 38 млрд рублей.