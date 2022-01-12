12 января 2022

У экс-депутата хотят конфисковать тайные активы на 135 млн. Он сбежал за границу

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По версии следствия, Сопчук тайно владел крупнейшим туристическим комплексом в Приморье Фото:

В Москве начался суд по делу о конфискации крупнейшего в Приморье туристического комплекса. По версии следствия объектом с прибылью в 135 млн рублей тайно владел бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук, который сейчас находится за границей.

«В Москве началось разбирательство по иску Генпрокуратуры о конфискации ООО „Комплекс отдыха ‚Маяк‘“ — крупнейшего туробъекта в Приморском крае. Надзор считает, что им тайно владел экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, записавший актив на свою сестру. С обоих также хотят взыскать эквивалент прибыли комплекса в размере 135 млн руб.», — пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Сопчук был объявлен в международный розыск. Его обвинили в отмывании денег. Помимо этого, судебные приставы конфисковали имущество компании ООО «Терней Золото», которая принадлежала Сопчуку. Компания разрабатывала крупное месторождение золота. Всего у бывшего депутата нашли активы на 38 млрд рублей.

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В Москве начался суд по делу о конфискации крупнейшего в Приморье туристического комплекса. По версии следствия объектом с прибылью в 135 млн рублей тайно владел бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук, который сейчас находится за границей. «В Москве началось разбирательство по иску Генпрокуратуры о конфискации ООО „Комплекс отдыха ‚Маяк‘“ — крупнейшего туробъекта в Приморском крае. Надзор считает, что им тайно владел экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, записавший актив на свою сестру. С обоих также хотят взыскать эквивалент прибыли комплекса в размере 135 млн руб.», — пишет «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что Сопчук был объявлен в международный розыск. Его обвинили в отмывании денег. Помимо этого, судебные приставы конфисковали имущество компании ООО «Терней Золото», которая принадлежала Сопчуку. Компания разрабатывала крупное месторождение золота. Всего у бывшего депутата нашли активы на 38 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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