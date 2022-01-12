У экс-депутата хотят конфисковать тайные активы на 135 млн. Он сбежал за границу

13 января 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Сопчук тайно владел крупнейшим туристическим комплексом в Приморье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве начался суд по делу о конфискации крупнейшего в Приморье туристического комплекса. По версии следствия объектом с прибылью в 135 млн рублей тайно владел бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук, который сейчас находится за границей. «В Москве началось разбирательство по иску Генпрокуратуры о конфискации ООО „Комплекс отдыха ‚Маяк‘“ — крупнейшего туробъекта в Приморском крае. Надзор считает, что им тайно владел экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, записавший актив на свою сестру. С обоих также хотят взыскать эквивалент прибыли комплекса в размере 135 млн руб.», — пишет « Коммерсантъ ». Ранее сообщалось, что Сопчук был объявлен в международный розыск. Его обвинили в отмывании денег. Помимо этого, судебные приставы конфисковали имущество компании ООО «Терней Золото», которая принадлежала Сопчуку. Компания разрабатывала крупное месторождение золота. Всего у бывшего депутата нашли активы на 38 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве начался суд по делу о конфискации крупнейшего в Приморье туристического комплекса. По версии следствия объектом с прибылью в 135 млн рублей тайно владел бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук, который сейчас находится за границей. «В Москве началось разбирательство по иску Генпрокуратуры о конфискации ООО „Комплекс отдыха ‚Маяк‘“ — крупнейшего туробъекта в Приморском крае. Надзор считает, что им тайно владел экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, записавший актив на свою сестру. С обоих также хотят взыскать эквивалент прибыли комплекса в размере 135 млн руб.», — пишет «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что Сопчук был объявлен в международный розыск. Его обвинили в отмывании денег. Помимо этого, судебные приставы конфисковали имущество компании ООО «Терней Золото», которая принадлежала Сопчуку. Компания разрабатывала крупное месторождение золота. Всего у бывшего депутата нашли активы на 38 млрд рублей.