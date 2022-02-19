Петр Порошенко рассказал, что ему запретили использовать «Джавелины» на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, как напугал российскую армию. По его словам, военные РФ отказывались выходить на боевые позиции, узнав, что украинские солдаты используют американские зенитно-ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin).

«Мы распространили повсюду информацию, что в каждой бригаде есть „Джавелины“. И как только российские танки будут выходить на позиции, мы будем применять „Джавелины“. Со следующего дня российские механики-водители отказывались выходить на боевые позиции, потому что у украинцев появились „Джавелины“», — заявил Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украiна 24».

Экс-президент уточнил, что на самом деле зенитно-ракетные комплексы просто хранились на складах. По словам Порошенко, ему было запрещено отправлять «Джавелины» на фронт.

Ранее политик потребовал от действующего президента Украины Владимира Зеленского разработать план обороны на случай «вторжения» России. По его мнению, Киев должен был инициировать заседание Совета безопасности ООН, а также обменяться информацией с США и Великобританией. До этого американский президент Джо Байден предупредил союзников о «нападении» России на Украину 16 февраля, передает RT. После того как оно не состоялось, глава Белого дома изменил свое мнение. 19 февраля он заявил, что Россия «вторгнется» на Украину «в предстоящую неделю», сообщает «Национальная служба новостей».

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