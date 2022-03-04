Песков прокомментировал призыв Конгресса США «убрать Путина». «Едут рассудком»

04 марта 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Песков обвинил сенатора США Линдси Грэма в русофобии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил сенатора США Линдси Грэма в русофобии. Так Песков ответил на его призыв «убрать этого парня [Путина]». «К сожалению, в такой крайне напряженной атмосфере, тем более в таких странах, как США, происходит истеричное определенное нагнетание русофобского припадка. Тут очень сложно подобрать слова. Не всем удается сохранять трезвость ума, я бы сказал, здравие ума. Многие, к сожалению, едут рассудком», — рассказал Песков во время конференц-колла. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм дал понять, что было бы неплохо, если найдется человек, который сможет убрать Владимира Путина с поста президента РФ. Человека, который сможет это сделать, он сравнил с известными историческими личностями, ранее участвовавшими в покушениях на глав государств. Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на это заявление, назвав его преступным. Антонов потребовал официальных объяснений американской стороны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил сенатора США Линдси Грэма в русофобии. Так Песков ответил на его призыв «убрать этого парня [Путина]». «К сожалению, в такой крайне напряженной атмосфере, тем более в таких странах, как США, происходит истеричное определенное нагнетание русофобского припадка. Тут очень сложно подобрать слова. Не всем удается сохранять трезвость ума, я бы сказал, здравие ума. Многие, к сожалению, едут рассудком», — рассказал Песков во время конференц-колла. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм дал понять, что было бы неплохо, если найдется человек, который сможет убрать Владимира Путина с поста президента РФ. Человека, который сможет это сделать, он сравнил с известными историческими личностями, ранее участвовавшими в покушениях на глав государств. Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на это заявление, назвав его преступным. Антонов потребовал официальных объяснений американской стороны.