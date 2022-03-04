Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил сенатора США Линдси Грэма в русофобии. Так Песков ответил на его призыв «убрать этого парня [Путина]».
«К сожалению, в такой крайне напряженной атмосфере, тем более в таких странах, как США, происходит истеричное определенное нагнетание русофобского припадка. Тут очень сложно подобрать слова. Не всем удается сохранять трезвость ума, я бы сказал, здравие ума. Многие, к сожалению, едут рассудком», — рассказал Песков во время конференц-колла.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм дал понять, что было бы неплохо, если найдется человек, который сможет убрать Владимира Путина с поста президента РФ. Человека, который сможет это сделать, он сравнил с известными историческими личностями, ранее участвовавшими в покушениях на глав государств. Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на это заявление, назвав его преступным. Антонов потребовал официальных объяснений американской стороны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил сенатора США Линдси Грэма в русофобии. Так Песков ответил на его призыв «убрать этого парня [Путина]». «К сожалению, в такой крайне напряженной атмосфере, тем более в таких странах, как США, происходит истеричное определенное нагнетание русофобского припадка. Тут очень сложно подобрать слова. Не всем удается сохранять трезвость ума, я бы сказал, здравие ума. Многие, к сожалению, едут рассудком», — рассказал Песков во время конференц-колла. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм дал понять, что было бы неплохо, если найдется человек, который сможет убрать Владимира Путина с поста президента РФ. Человека, который сможет это сделать, он сравнил с известными историческими личностями, ранее участвовавшими в покушениях на глав государств. Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на это заявление, назвав его преступным. Антонов потребовал официальных объяснений американской стороны.