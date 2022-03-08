Президент Чехии присвоил Зеленскому высшую госнаграду

Орден Белого льва Владимиру Зеленскому вручат в День образования Чехословакии Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Чехии Милош Земан удостоил высшей государственной награды республики — ордена Белого льва — главу Украины Владимира Зеленского. Вручение должно состояться 28 октября, в День образования Чехословакии.

«[Милош Земан] также сообщил, что принял решение удовлетворить предложение о вручении высшей государственной награды президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он сказал, что проявил мужество и отвагу, отказавшись покинуть свою страну», — сообщает чешское издание iDNES.cz.

Такое решение президент Чехии принял по предложению одного из депутатов нижней палаты парламента страны. Награду Зеленскому вручат 28 октября, в главный государственный праздник республики — День образования Чехословакии.

Ранее Земан стала одним из инициаторов отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. После Евросоюз решил отключить от SWIFT российские банки, попавшие под самые строгие санкции: ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», «Совкомбанк» и «Внешэкономбанк». После в РФ приостановили работу платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, передает RT.

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