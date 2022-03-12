Зюганов: человечеству угрожает создаваемое США на Украине оружие

12 марта 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов заявил, что США выделили 200 млн долларов Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разработка биологического оружия в лабораториях на Украине при поддержке США угрожает человечеству. Об этом заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Теперь выясняются детали того, как США нарушают Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, принятую в 1972 году. Грубейшее нарушение Вашингтоном международных обязательств создает угрозу всему человечеству», — сказал Зюганов, сообщается на сайте КПРФ. По словам Зюганова, после распада СССР Украину превращали в плацдарм НАТО против России. Теперь Украина «нашпигована» оружием альянса и там уничтожена передовая промышленность, высказался политик. Он отметил, что в 2005 году подписали соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в исследованиях опасных болезней: чумы, холеры, сибирской язвы. Зюганов сказал, что на это цели выделяли 200 миллионов долларов. Также там изучали формы распространения коронавируса через птиц и летучих мышей. Лидер КПРФ отметил, что на Украине разрабатывали биологическое оружие в условиях строгой секретности. Население РФ не понимало причин вспышек опасных заболеваний, потому что во времена СССР ликвидировали дифтерию, корь, полиомиелит, а теперь стало известно, что «следы этих проблем ведут к американским военным биологам», считает Зюганов. Лаборатории были расположены по всей стране, также рядом с российской границей. По его словам, там разрабатывали генетическое оружие против славянских народов. Ранее в Минобороны России заявляли, что биологические лаборатории на Украине работали с возбудителями чумы, дизентерии и сибирской язвы. По информации МИД РФ, они пытались скрыть этот факт. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала уничтожить опасные патогены, чтобы не произошла утечка. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил отдельно расследовать историю о биолабораториях на Украине, передает РАПСИ. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал заявления о биологическом оружии. В США заявляли, что помогали Украине в вопросах безопасности, но не владели и не управляли биолабораториями на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Разработка биологического оружия в лабораториях на Украине при поддержке США угрожает человечеству. Об этом заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Теперь выясняются детали того, как США нарушают Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, принятую в 1972 году. Грубейшее нарушение Вашингтоном международных обязательств создает угрозу всему человечеству», — сказал Зюганов, сообщается на сайте КПРФ. По словам Зюганова, после распада СССР Украину превращали в плацдарм НАТО против России. Теперь Украина «нашпигована» оружием альянса и там уничтожена передовая промышленность, высказался политик. Он отметил, что в 2005 году подписали соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в исследованиях опасных болезней: чумы, холеры, сибирской язвы. Зюганов сказал, что на это цели выделяли 200 миллионов долларов. Также там изучали формы распространения коронавируса через птиц и летучих мышей. Лидер КПРФ отметил, что на Украине разрабатывали биологическое оружие в условиях строгой секретности. Население РФ не понимало причин вспышек опасных заболеваний, потому что во времена СССР ликвидировали дифтерию, корь, полиомиелит, а теперь стало известно, что «следы этих проблем ведут к американским военным биологам», считает Зюганов. Лаборатории были расположены по всей стране, также рядом с российской границей. По его словам, там разрабатывали генетическое оружие против славянских народов. Ранее в Минобороны России заявляли, что биологические лаборатории на Украине работали с возбудителями чумы, дизентерии и сибирской язвы. По информации МИД РФ, они пытались скрыть этот факт. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала уничтожить опасные патогены, чтобы не произошла утечка. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил отдельно расследовать историю о биолабораториях на Украине, передает РАПСИ. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал заявления о биологическом оружии. В США заявляли, что помогали Украине в вопросах безопасности, но не владели и не управляли биолабораториями на Украине.