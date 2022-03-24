Путин поставил Японию в тупик решением по газу

24 марта 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

Япония не понимает, как рассчитываться с Россией за газ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Правительство Японии пока не разобралось, как будет выполнять требование России о расчете за импорт газа в рублях. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. «В настоящее время мы изучаем ситуацию с соответствующими министерствами. Мы не совсем понимаем, каковы намерения России и как она будет это делать», — цитирует Судзуки «Интерфакс». По словам министра, японское правительство будет предпринимать необходимые шаги в координации со странами «большой семерки» и международным сообществом после того, как оценит «побочное влияние» антироссийских санкций Японии. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужденным — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. В ответ на спецоперацию США и страны Запада ввели против России широкомасштабные санкции, направленные не только против экономики государства, но и, по выражению руководителей ЕС, против каждого россиянина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство Японии пока не разобралось, как будет выполнять требование России о расчете за импорт газа в рублях. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. «В настоящее время мы изучаем ситуацию с соответствующими министерствами. Мы не совсем понимаем, каковы намерения России и как она будет это делать», — цитирует Судзуки «Интерфакс». По словам министра, японское правительство будет предпринимать необходимые шаги в координации со странами «большой семерки» и международным сообществом после того, как оценит «побочное влияние» антироссийских санкций Японии. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужденным — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. В ответ на спецоперацию США и страны Запада ввели против России широкомасштабные санкции, направленные не только против экономики государства, но и, по выражению руководителей ЕС, против каждого россиянина.