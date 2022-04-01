Аналитик предрек крах историческому решению Байдена по нефти

01 апреля 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Решение президента США Джо Байдена об использовании рекордных объемов нефтяных резервов страны не поможет в борьбе с ростом цен на энергоносители. Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. «Байден собирается потратить треть из них [нефтяных резервов] — и это окажет существенное влияние на цены в долгосрочной перспективе, потому что эти резервы нужно будет восполнять. Поэтому я ожидаю, что цена упадет, но позже она будет снова расти ввиду санкций, объявленных России», — сообщил Демидов «Ридусу». По словам аналитика, это решение поможет снизить стоимость бензина в США только на короткий срок. Цена возрастет после того, как откроются резервы, отметил Демидов. Он считает, что Байден принял такое решение, чтобы временно снизить внутренние цены на нефтепродукты перед осенними выборами в Сенат. Байден поручил использовать рекордные объемы стратегических нефтяных резервов объемом до 180 миллионов баррелей в течение полугода. США ранее отказались от нефти и газа из России. Это произошло после введения санкций против РФ из-за спецоперации на Украине. Ограничения одобрили США, страны Евросоюза, Британия, Япония и другие государства. На фоне введенных санкций в Соединенных штатах выросла стоимость бензина и увеличилась инфляция, а также упал рейтинг президента. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов.