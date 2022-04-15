Семья Пескова стала самой обеспеченной в Кремле

15 апреля 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

За 2021 год семья Дмитрия Пескова стала богаче на восемь миллионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь стал лидером по семейному доходу в администрации Кремля. За 2021 год его семья заработала 233 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована в декларации о доходах за прошедший год. «Песков Д. С. Декларированный годовой доход: 14 532 604. Супруга [олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка]. Декларированный годовой доход: 218 512 972», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. В 2020 году совместные доходы Пескова и его жены составили 225,4 млн рублей. При этом, сама Навка заработала в 17 раз больше своего супруга, а именно 212,8 млн рублей. За 2021 год они стали богаче на восемь миллионов. Кроме того, доход пресс-секретаря Кремля превысил заработок президента РФ Владимира Путина за 2021 год. За прошлый год глава государства задекларировал 10,202 миллиона рублей. За 2021 года Путин стал богаче на 300 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь стал лидером по семейному доходу в администрации Кремля. За 2021 год его семья заработала 233 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована в декларации о доходах за прошедший год. «Песков Д. С. Декларированный годовой доход: 14 532 604. Супруга [олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка]. Декларированный годовой доход: 218 512 972», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. В 2020 году совместные доходы Пескова и его жены составили 225,4 млн рублей. При этом, сама Навка заработала в 17 раз больше своего супруга, а именно 212,8 млн рублей. За 2021 год они стали богаче на восемь миллионов. Кроме того, доход пресс-секретаря Кремля превысил заработок президента РФ Владимира Путина за 2021 год. За прошлый год глава государства задекларировал 10,202 миллиона рублей. За 2021 года Путин стал богаче на 300 тысяч рублей.