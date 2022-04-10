Гинцбург: в исследовании назальной вакцины будут участвовать дети

Назальная вакцина уже поступила в гражданский оборот Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Исследование назальной вакцины от коронавируса будет проходить с участием детей. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исследование с участием детей — это будет следующий этап. После полного завершения исследования у взрослых», — сказал Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

Глава Центра Гамалеи также сообщил, что назальная вакцина поступила в гражданский оборот. Он рекомендовал использовать ее в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». По словам Гинцбурга, прививаться назальной вакциной следует раз в полгода.