Гинцбург: в исследовании назальной вакцины будут участвовать дети

Исследование назальной вакцины от коронавируса будет проходить с участием детей. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Исследование с участием детей — это будет следующий этап. После полного завершения исследования у взрослых», — сказал Гинцбург в беседе с РИА «Новости». Глава Центра Гамалеи также сообщил, что назальная вакцина поступила в гражданский оборот. Он рекомендовал использовать ее в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». По словам Гинцбурга, прививаться назальной вакциной следует раз в полгода.