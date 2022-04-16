Рейтинг Шольца рекордно рухнул из-за санкций против РФ

17 апреля 2022 в 08:25 Размер текста - 17 +

Олафа Шольца не поддерживают 49% жителей Германии Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Все больше жителей Германии критикуют работу канцлера Олафа Шольца. По данным опроса, проведенным агентством INSA для газеты Bild, недовольство им достигло рекордного уровня. «Недовольство Шольцем достигло нового рекордного уровня. Согласно опросу INSA, 49% недовольны работой Олафа Шольца, удовлетворены 38%. 55% недовольны федеральным правительством, удовлетворены 35%», — сообщает издание. Ранее рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа. Показатель доверия к нынешнему президенту достиг 41%, тогда как у Трампа он был 42%. Как отметил политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU, антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Население Британии также не поддерживает решения властей. Доля населения, которая готова принять повышение цен на топливо из-за санкций Запада в отношении России, за месяц сократилась на 14 пунктов — с 50% в марте до 36% на этой неделе. Ранее страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом они уже принесли негативные последствия для самих западных стран: в Германии наблюдается рекордная инфляция 7,3%, во всех странах ЕС выросли цены на топливо, электроэнергию и продукты. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Все больше жителей Германии критикуют работу канцлера Олафа Шольца. По данным опроса, проведенным агентством INSA для газеты Bild, недовольство им достигло рекордного уровня. «Недовольство Шольцем достигло нового рекордного уровня. Согласно опросу INSA, 49% недовольны работой Олафа Шольца, удовлетворены 38%. 55% недовольны федеральным правительством, удовлетворены 35%», — сообщает издание. Ранее рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа. Показатель доверия к нынешнему президенту достиг 41%, тогда как у Трампа он был 42%. Как отметил политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU, антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Население Британии также не поддерживает решения властей. Доля населения, которая готова принять повышение цен на топливо из-за санкций Запада в отношении России, за месяц сократилась на 14 пунктов — с 50% в марте до 36% на этой неделе. Ранее страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом они уже принесли негативные последствия для самих западных стран: в Германии наблюдается рекордная инфляция 7,3%, во всех странах ЕС выросли цены на топливо, электроэнергию и продукты.