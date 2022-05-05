Генштаб Беларуси: НАТО нарастило войска на границах с РФ

05 мая 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

НАТО увеличило войска у границ с РФ и Белоруссией, заявил замглавы Генштаба республики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Войска НАТО готовятся к ведению боевых действий на восточном направлении. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин, уточнив, что войска Североатлантического альянса сконцентрированы у границ республики и России. «В непосредственной близости у границ Российской Федерации и нашего государства уже сегодня находятся войска, силы [НАТО], на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении», — сказал Косыгин. Его заявление опубликовано в telegram-канале белорусского Минобороны. По данным Косыгина, в настоящее время на восточном фланге НАТО находятся около 37,5 тысяч военных, 24,5 тысяч из которых — в Польше и странах Балтии. Также представитель Генштаба заявил, что Запад нарастил «комплекс мер против России и Белоруссии практически по всем жизненно важным направлениям». Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил США в разжигании конфликта между РФ и Украиной. При этом российский лидер Владимир Путин, по убеждению Лукашенко, не хочет столкновения с НАТО. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Путин назвал эту операцию вынужденной мерой. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Войска НАТО готовятся к ведению боевых действий на восточном направлении. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин, уточнив, что войска Североатлантического альянса сконцентрированы у границ республики и России. «В непосредственной близости у границ Российской Федерации и нашего государства уже сегодня находятся войска, силы [НАТО], на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении», — сказал Косыгин. Его заявление опубликовано в telegram-канале белорусского Минобороны. По данным Косыгина, в настоящее время на восточном фланге НАТО находятся около 37,5 тысяч военных, 24,5 тысяч из которых — в Польше и странах Балтии. Также представитель Генштаба заявил, что Запад нарастил «комплекс мер против России и Белоруссии практически по всем жизненно важным направлениям». Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил США в разжигании конфликта между РФ и Украиной. При этом российский лидер Владимир Путин, по убеждению Лукашенко, не хочет столкновения с НАТО. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Путин назвал эту операцию вынужденной мерой.