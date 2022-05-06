В Организации объединенных наций сообщили о массовой эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По данным ДНР, из Мариуполя за сутки вывезли 518 человек. Польша отправила своих солдат сражаться на Украину. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 мая.
- В Мариуполе проводится третья операция по эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината «Азовсталь», сообщил заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс. Как уточнил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, с завода «Азовсталь», а также из самого Мариуполя эвакуировали около 500 человек. По данным ДНР, из Мариуполя за сутки вывезли 518 человек, включая 67 детей. Мирные жители продолжают покидать территорию завода, где засели украинские националисты;
- Польское руководство проявляет активное вмешательство в ситуацию на Украине, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Как сообщил польский политолог Конрад Ренкас, Варшава отправила своих военных сражаться на Украину. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства»;
- В отношении украинских военных СК РФ возбудил уголовное дело из-за пыточной камеры в селе Зеленовка Херсонской области. Там нашли тело мужчины;
- В Мариуполе ко Дню Победы восстановили разрушенные памятники героям Великой Отечественной войны, рассказала руководитель штаба добровольцев ХМАО Гуманитарного корпуса Светлана Басова. На некоторых постаментах присутствовала нацистская символика;
- В Министерстве иностранных дел РФ уверили, что Россия не будет использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Там также отметили, что переговоры России и Украины находятся в стагнации. Член Совета Федерации Андрей Клишас уверен, что это происходит по вине Запада.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. В данный момент украинские националисты засели в подвалах «Азовстали». Они не дают мирным жителям, которые находятся на территории завода, пройти по гуманитарным коридорам, открытым российскими военными, передает телеканал 360.
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