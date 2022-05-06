Мариуполь покинули 500 пленных, Польша отправила войска Украине. Главное к вечеру 6 мая

06 мая 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

В Организации объединенных наций сообщили о массовой эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По данным ДНР, из Мариуполя за сутки вывезли 518 человек. Польша отправила своих солдат сражаться на Украину. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 мая. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. В данный момент украинские националисты засели в подвалах «Азовстали». Они не дают мирным жителям, которые находятся на территории завода, пройти по гуманитарным коридорам, открытым российскими военными, передает телеканал 360.