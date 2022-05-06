РИАН: с территории «Азовстали» выехал автобус с мирными жителями

06 мая 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

С территории завода вывезли 12 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С территории завода «Азовсталь», расположенного в Мариуполе и в настоящее время блокированного российскими войсками, выехал автобус с мирными жителями. В нем находится 12 человек, в том числе дети. «Двенадцать человек, в том числе детей, вывезли с территории завода „Азовсталь“», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента с места событий. В настоящее время готовится вывоз еще одной группы людей. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин добавил, что в течение дня бойцы радикальной националистической группировки «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пытались затянуть процесс переговоров о выводе мирных жителей. Людей с территории завода вывозят на автобусе, а дальше их ждут другие транспортные средства. Ранее Минобороны РФ заявило об открытии гуманитарного коридора с «Азовстали» 5—7 мая, передает RT. Территорию завода мирные жители начали покидать еще 29 апреля. Как сообщали мирные жители, покинувшие завод, там находятся сотни человек, которым националисты не дают выйти по гуманитарным коридорам. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

С территории завода «Азовсталь», расположенного в Мариуполе и в настоящее время блокированного российскими войсками, выехал автобус с мирными жителями. В нем находится 12 человек, в том числе дети. «Двенадцать человек, в том числе детей, вывезли с территории завода „Азовсталь“», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента с места событий. В настоящее время готовится вывоз еще одной группы людей. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин добавил, что в течение дня бойцы радикальной националистической группировки «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пытались затянуть процесс переговоров о выводе мирных жителей. Людей с территории завода вывозят на автобусе, а дальше их ждут другие транспортные средства. Ранее Минобороны РФ заявило об открытии гуманитарного коридора с «Азовстали» 5—7 мая, передает RT. Территорию завода мирные жители начали покидать еще 29 апреля. Как сообщали мирные жители, покинувшие завод, там находятся сотни человек, которым националисты не дают выйти по гуманитарным коридорам. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.