Project Syndicate: США поступились своими принципами, борясь с РФ

США понесут ущерб от заморозки активов РФ, заявил Project Syndicate Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад нарушил свои принципы при введении антироссийских санкций и выбрал не ту стратегию в борьбе с Россией. Об этом сообщает портал Project Syndicate.

Издание отмечает, что странам, приверженным демократии, стоит соблюдать определенные принципы. Одним из них является запрет на экспроприацию — принудительную конфискацию имущества, но Запад его нарушил, когда захватил государственные валютные резервы РФ. Со временем будет заметен ущерб от этого решения, считают авторы. Другие страны могут не захотеть держать свои резервы в долларах США или евро, а также могут отказаться работать с американскими банками. Некоторые крупные страны могут последовать примеру Америки и использовать подобные меры против США, уверены авторы портала.

«Если судить по стандартам последовательности, эффективности и справедливости, далеко не очевидно, что Запад выбрал правильную стратегию. Возможно, правительствам нужно пересмотреть схему санкционного режима», — пишет Project Syndicate.

США и другие страны ввели против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Запад заморозил валютные резервы РФ. В Центробанке отмечали что золотые запасы хранятся в России. Для защиты экономики страны приняли меры — в РФ ввели ограничения на движение капитала, запрет продажи ценных бумаг иностранным инвесторам и на вывод ими средств из финансовой системы страны. В Евросоюзе заявили о намерении передавать замороженные российские активы на помощь Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам