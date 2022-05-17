La7: Зеленского взбесили заявления итальянского правительства

17 мая 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на предложение премьер-министра Италии Марио Драги продолжить переговоры с Россией. Подкаст об этом опубликован итальянском телеканале La7. «Драги настаивал на дипломатическом подходе в вопросе урегулирования украинского кризиса. Зеленскому из-за появления внутриполитических проблем не понравились заявления о необходимости найти выход из сложившейся ситуации», — говорится в материале. Подробностей о реакции Зеленского при этом не приводится. Кроме того, Драги изложил аналогичную позицию президенту США Джо Байдену. На встрече с последним он заявил, что «пришло время подумать о мирном соглашении», с Россией, пишет Nation News. Помимо этого, премьер-министр Италии назвал расчеты в рублях «серой зоной» — по его словам, никто официально не объявил это нарушением санкций против России, отмечает «Федеральное агентство новостей». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Несмотря на то, что целями российской армии, по заявлениям Минобороны, является корректное отношение к мирным жителям, денацификация и демилитаризация Украины, ряд стран Евросоюза и США ввели против РФ жесткие санкции, касающиеся в первую очередь экономического сектора. В шестом пакете ограничений значилось эмбарго на ввоз нефти из России, однако в Евросоюзе из-за этого произошел раскол. Венгрия отказалась подписывать это соглашение. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что все страны, признанные недружественными, должны будут платить за российские энергопродукты в рублях.