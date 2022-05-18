Матвиенко раскрыла, когда возобновятся переговоры РФ с Западом

19 мая 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Диалог восстановится после спецоперации, считает Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Диалог России с Западом, который обеспечит всеобщую безопасность на европейском континенте может быть возобновлен после завершения спецоперации на Украине. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Думаю, что шанс возобновить диалог будет, когда мы завершим специальную военную операцию — а я ни на минуту не сомневаюсь, что она будет завершена успешно», — сказала спикер в интервью «Известиям». По ее мнению, Россия всегда открыта для диалога, вопреки придуманным новым правилам «на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте», — подчеркнула спикер Совфеда. Западные страны ввели в отношении России масштабные санкции после начала спецоперации на Украине 24 февраля. При этом они имеют обратный негативный эффект для стран, которые их вводят, заявлял президент России Владимир Путин.

Диалог России с Западом, который обеспечит всеобщую безопасность на европейском континенте может быть возобновлен после завершения спецоперации на Украине. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Думаю, что шанс возобновить диалог будет, когда мы завершим специальную военную операцию — а я ни на минуту не сомневаюсь, что она будет завершена успешно», — сказала спикер в интервью «Известиям». По ее мнению, Россия всегда открыта для диалога, вопреки придуманным новым правилам «на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте», — подчеркнула спикер Совфеда. Западные страны ввели в отношении России масштабные санкции после начала спецоперации на Украине 24 февраля. При этом они имеют обратный негативный эффект для стран, которые их вводят, заявлял президент России Владимир Путин.