Кандидат наук заявила об опасности низкой кислотности желудка

22 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Личинки насекомых могут привести к язве, сказала Светлана Заречная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У людей с низкой кислотностью в желудке могут завестись личинки мух. Это может привести к язве и другим неприятным последствиям для организма. Об этом URA.RU рассказала энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная. «Паразиты могут все что угодно вызывать. Если у человека низкая кислотность в желудке, есть риск, что в нем окажутся личинки. В моей практике был такой случай. Привозили мальчика, у которого в желудке жили личинки мух. У него была нулевая кислотность. Съел со стола что-то. Видимо, на фрукты, овощи мухи отложили яйца. Ему диагностировали язву желудка, а потом во рвоте появились личинки», — рассказала Светлана Заречная. По ее словам, нужно быть очень внимательным к тому, что употребляешь в пищу. «Товар может залежаться в магазине, и там могут оказаться опасные для питания продукты. В них мухи могут отложить яйца. В желудке способны выжить практически любые личинки, которые могут жить в жидкой среде. Такое было не раз», — отметила специалист. Энтомолог сообщила, что раньше пациентам давали хлеб перед зондированием, необходимым, чтобы проверить желудочных сок. «Крошки лежали в столе, там могло завестись все что угодно, что потом оказывалось в анализе. Сейчас уже таким образом процедуру не проводят», — добавила эксперт.

У людей с низкой кислотностью в желудке могут завестись личинки мух. Это может привести к язве и другим неприятным последствиям для организма. Об этом URA.RU рассказала энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная. «Паразиты могут все что угодно вызывать. Если у человека низкая кислотность в желудке, есть риск, что в нем окажутся личинки. В моей практике был такой случай. Привозили мальчика, у которого в желудке жили личинки мух. У него была нулевая кислотность. Съел со стола что-то. Видимо, на фрукты, овощи мухи отложили яйца. Ему диагностировали язву желудка, а потом во рвоте появились личинки», — рассказала Светлана Заречная. По ее словам, нужно быть очень внимательным к тому, что употребляешь в пищу. «Товар может залежаться в магазине, и там могут оказаться опасные для питания продукты. В них мухи могут отложить яйца. В желудке способны выжить практически любые личинки, которые могут жить в жидкой среде. Такое было не раз», — отметила специалист. Энтомолог сообщила, что раньше пациентам давали хлеб перед зондированием, необходимым, чтобы проверить желудочных сок. «Крошки лежали в столе, там могло завестись все что угодно, что потом оказывалось в анализе. Сейчас уже таким образом процедуру не проводят», — добавила эксперт.