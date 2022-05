СМИ нашли у пресс-секретаря Зюганова виллу в Италии. Ответ политика

Александр Ющенко опроверг наличие виллы на озере Комо Фото: Анна Майорова © URA.RU Журналисты издания The Insider (признано в РФ иноагентом, а его учредитель — нежелательной организацией) заявили, что у пресс-секретаря лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александра Ющенко якобы есть вилла на озере Комо в Италии. Журналисты заявили, что он записал ее на свою бывшую жену Татьяну Репину. «Александр Ющенко имеет недвижимость на берегу озера Комо. Он известен тем, что продвигал закон о СМИ-иноагентах», — написали журналисты The Insider. Однако Ющенко в беседе с URA.RU опроверг информацию о вилле в Италии. Политик заявил, что он действительно находился в браке с Репиной, но давно развелся с ней и ничего не знает о возможном наличии у нее зарубежной недвижимости. Ющенко отметил, что у него нет вилл за границей и он не может въехать в Евросоюз, так как находится под западными санкциями. Политик также сообщил, что дал журналистам The Inside все необходимые пояснения, но они их не опубликовали.

